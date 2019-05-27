الجسور "تغنّي" في عيد ميلاد بطرسبورغ

عمت الاحتفالات التقليدية سان بطرسبورغ يوم الأحد 26 مايو، بمناسبة عيد "ميلاد المدينة " السنوي.

وبدأت الاحتفالات صباحا بعرض كبير للدراجات الهوائية، انطلق من جادة ليغوفسكي، وانتهى في متنزه "الذكرى الـ300 عام لبطرسبورغ.

وأقيمت في الوقت نفسه على شاطئ قلعة "بيتروبافلوفسكايا" مراسم افتتاح العيد المائي والعرض البحري اللذين كانا يجريان في القرنين الـ 18 و19.

وشاركت في العرض يخوت وزوارق سريعة وقوارب تاريخية ودراجات مائية.

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وافتتحت الفعالية التاريخية بوصول الزورق التابع لقائد حامية قلعة "بيتروبالوفسكي" الذي أوصل بموجب، السيناريو التقليدي، إلى القيصر بطرس الأول كأسا مليئة بماء نهر نيفا، ليعيد القيصر إليه كأسا مليئة بالقطع النقدية الذهبية والفضية.

وفي منتصف النهار أقيم في شارع "موخوفايا" حفل موسيقي تقليدي بعنوان "حفل القوميات" رافقه عرض لآلاف الطبالين السائرين في جادة "نيفسكي".

كما شهد مساء يوم 26 مايو حفلا موسيقيا آخر، تمثل في حفل موسيقى كلاسيكي بمشاركة نجمي الأوبرا العالمية، إلدار عبد الرزاق، وفيرونيكا جيويفا.

واختتمت الاحتفالات بعرض صوتي مذهل يسمى بـ "غناء الجسور"، حيث فتحت جسور بطرسبورغ الشهيرة، على أنغام روائع الموسيقى الكلاسيكية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا