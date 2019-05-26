روسيا تدشن كاسحة جليد ذرية من جيل جديد

دشنت روسيا في حوض بطرسبورغ لصناعة السفن كاسحة جليد ذرية من جيل جديد، في إطار خطة الحكومة الروسية لإطلاق ممر الشمال عبر الدائرة القطبية المتجمدة وتقصير طرق الملاحة في العالم.

ومن المقرر أن تصبح كاسحة "أورال" ثالث كاسحة من جيلها ومن المتوقع أن تبرم الحكومة الروسية عقدا لبناء كاسحتي جليد إضافيتين من هذا النوع حتى نهاية العام الجاري مع المؤسسات والمصانع الوطنية الرائدة في هذا المجال.