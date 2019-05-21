"سيدات القمر" للعمانية جوخة الحارثي تفوز بـ "مان بوكر الدولية" (صور + فيديو)

فازت رواية "سيدات القمر" للروائية العمانية الدكتورة، جوخة بنت محمد الحارثي، بجائزة مان بوكر الدولية 2019 في بريطانيا.

وتقدر قيمة الجائزة للرواية الفائزة بالجائزة بـ 50 ألف جنيه إسترليني.

تفخر #جامعة_السلطان_قابوس بالإنجاز الكبير الذي حققته الروائية الدكتورة جوخة الحارثية وتتويجها بجائزة #المان_بوكر_العالمية عن روايتها #سيدات_القمر المترجمة للغة الإنجليزية

وهي بذلك أول أديبة عمانية تحقق هذا الإنجاز

متمنين لها مزيدا من الألق والتميز والنجاح 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/6jjIvtzGVT — جامعة السلطان قابوس (@SQU_Info) 21 мая 2019 г.

وضمت القائمة القصيرة للجائزة لعام 2019 رواية "سيدات القمر" للكاتبة جوخة الحارثي من عمان، ترجمة مارلين بوث، ورواية "السنوات" للكاتبة آنى إيرنو من فرنسا، ترجمة أليسون إل سترومر، ورواية "جزر الصنوبر" للكاتبة ماريون بوشمان من ألمانيا، ترجمة جين كاليجا، ورواية "مر بمحراثك على عظام الموتى" للكاتبة أولغا توكاركوك من بولندا، ترجمة أنتونيا لويد جونز، ورواية "ظلال الأطلال" للكاتب خوان غابرييل فاسكويز من إسبانيا، ترجمة آن ماكلين، ورواية "حق الانتفاع" للكاتبة علياء ترابوكو زيران من إسبانيا وإيطاليا، ترجمة صوفي هيوز.

وذكرت "مان بوكر" أن روايات القائمة القصيرة تمثل لغات أجنبية، تمت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، من العربية والفرنسية والألمانية والبولندية والإسبانية.

وقالت رئيسة لجنة تحكيم جائزة "مان بوكر الدولية" بيتاني هيوز، إن الحكمة بجميع أشكالها تتجسد في روايات القائمة القصيرة، كون هذه القصص أرغمتنا على اختيارها في القائمة القصيرة، وأدهشنا الوضوح في جميع الترجمات.

وتدور أحداث رواية "سيدات القمر" في قرية "الوافي" في عمان، وتصور ثلاث شقيقات: مايا التي تتزوج من عبد الله بعد قصة حب فاشلة، وأسماء التي تتزوج بدافع الالتزام بالتقاليد ومتطلبات الواجب الاجتماعي، وخولة التي رفضت كل عروض الزواج بانتظار الحبيب الذي هاجر إلى كندا.

وتصور الرواية عبر حياة الشقيقات الثلاث تطور المجتمع العماني من مجتمع يتاجر بالعبيد، تدريجيا، حيث يصل إلى مفترق طرق يؤدي إلى الحاضر بتعقيداته الاجتماعية.

رواية #سيدات_القمر للدكتورة جوخة الحارثية تفوز بجائزة مان بوكر العالمية لعام ٢٠١٩م. pic.twitter.com/pkT9faa5D3 — النادي الثقافي العماني (@culturaloman) 21 мая 2019 г.

ولجوخة الحارثي 3 روايات ومجموعتان قصصيتان وقصتان للأطفال، علما أن روايتها "نارنجة" فازت عام 2016 بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.

يذكر أن جائزة "مان بوكر الدولية" هي جائزة دولية تأسست في المملكة المتحدة رسميا في عام 2005، تمنح كل سنتين إلى كاتب تمت ترجمة عمله أو كتبه إلى اللغة الإنجليزية.

المصدر: "عكاظ"