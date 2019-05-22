مهرجان "كان" السينمائي يعرض فيلما روسيا مصورا بهاتف محمول

كشف الجناح الروسي العامل في إطار مهرجان "كان" السينمائي الاثنين 20 مايو عن فيلم "الموت يليق بنا" من إخراج الروسي، بوريس كوتس.

ومن مميزات الفيلم تصويره بواسطة كاميرا الهاتف الذكي النقال.

وأتيحت لضيوف المهرجان فرصة للاطلاع على أجزاء من الفيلم المصور بالهاتف الذكي.

ويروي الفيلم قصة موت امرأة تواجه مرضا خطيرا ومن أجل إنقاذها يقوم زوجها بالبحث عن الأموال اللازمة للعلاج الباهظ الثمن.

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ووصف المخرج الفيلم بأنه دراما كوميدية تظهر إمكانية قهر الموت بالمحبة والفكاهة.

وقال منتج الفيلم، إيغور ميشين، إن فيلمه لا يثير أحزانا ودموعا عند المشاهد كما هو الحال لدى إخراج أفلام مرتبطة بالموت و الأمراض المستعصية. بل على العكس يثير شعورا بحب الحياة والتفاؤل. وفيما يتعلق بتصوير الفيلم بالهاتف المحمول فإنه مجرد أسلوب إبداعي يتبعه المخرج لتخفيض تكلفة فيلمه.

يذكر أن "الموت يليق بنا" هو فيلم سينمائي ثالث أخرجه المخرج الروسي الشاب البالغ من العمر 38 عاما ولديه فيلمان آخران أخرجهما بالهاتف الذكي أيضا.

المصدر: تاس