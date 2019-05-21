شاهد.. أول ظهور لسهير البابلي بعد أزمتها الصحية الأخيرة

توجهت الفنانة والمنتجة المصرية، إسعاد يونس، إلى منزل الفنانة، سهير البابلي، بعد مرور الأخيرة بأزمة صحية أدخلتها المستشفى.

وبث الكاتب الصحفي المصري، أحمد فايق، أمس الاثنين مقطع فيديو من كواليس الزيارة، عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، وعلق: "بكيزة هانم بخير الحمد لله ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة".

وطمأنت البابلي جمهورها: "أنا الحمد لله كويسة، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي"، وتابعت يونس: "هي الحمد لله كويسة، أنا هنا يا جدعان بالنيابة عنكم كلكم، وإن شاء الله هنشتغل سوا بعد العيد".

وتعرضت الفنانة المصرية الشهيرة سهير البابلي لمشاكل صحية في شهر رمضان أدخلت على إثرها العناية المشددة بأحد المستشفيات بمصر.

وأعلن المخرج والإعلامي المصري، عمر زهران، أن الزيارة ممنوعة وفقا للأطباء.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور نشرها المخرج وهو بقرب النجمة المحبوبة في غرفة المستشفى.

المصدر: RT