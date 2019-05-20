الكشف عن حقيقة وفاة سيدة المسرح في مصر!

نفت نيفين الناقوري نجلة الفنانة المصرية القديرة سهير البابلي ما تردد من أنباء حول وفاة والدتها، لافتة إلى أنها لا تعاني من أية مشكلة صحية حاليا وهي في منزلها ووسط أفراد عائلتها.

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وأوضحت ابنة سيدة المسرح أن الفنانة سهير البابلي عانت منذ أيام من نقص في الأوكسجين ودخلت على أثره المستشفى، ليوم واحد وخرجت في اليوم التالي بعد الاطمئنان على صحتها.

وأكدت نيفين الناقوري أن والدتها الفنانة الكبيرة تحب أن يراها الجمهور في أحسن صورة كما تعود.

وكان المخرج والإعلامي المصري عمر زهران، قد أعلن أن الممثلة القديرة سهير البابلي في المستشفى وأن زيارتها ممنوعة وفقا للأطباء.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور نشرها المخرج عمر زهران وهو بقرب النجمة المحبوبة في غرفة المستشفى، وتم تداول شائعات بعد ذلك عن وفاة الممثلة الكبيرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية