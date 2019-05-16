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أمير موناكو يفتتح معرضا للصور الفوتوغرافية في موسكو

الثقافة والفن

أمير موناكو يفتتح معرضا للصور الفوتوغرافية في موسكو
Aleksey Kriajev
أمير موناكو ألبير الثاني
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شارك أمير موناكو، ألبير الثاني، ونائبة رئيس الوزراء الروسي، أولغا غولوديتس، في مراسم افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية، أقامه في موسكو مواطن موناكو، أوليفيه جود.

وأقيم المعرض الذي يعد مشروعا خاصا طرحه أوليفيه جود، في مجال التصوير الفوتوغرافي تحت المائي برعاية مؤسسة "يكاتيرينا" الثقافية.

ويواصل المعرض تقليد التبادلات الثقافية والمشاريع الفنية التي يحققها الفنانون في كل من روسيا وموناكو.

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وأعادت، أولغا غولوديتس في كلمة ألقتها في مراسم افتتاح المعرض إلى الأذهان أن العلاقات بين روسيا وموناكو لها تاريخ طويل يقدر بـ140 عاما.

وقالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير موناكو ألبير الثاني سبق لهما أن أجريا عام 2016 محادثات في الكرملين، ثم دشنا معرض "بيتا رومانوف وغريمالدي، 3 قرون للتاريخ" في متحف "تريتياكوف" للفنون التشكيلية بموسكو.

يذكر أن معرض، أوليفيه جود، يتضمن صورا فوتوغرافية صوّرها في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط وكذلك في موناكو.

المصدر: تاس

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