إقبال جنوني على "أحدب نوتردام" بعد حريق الكاتدرائية!

أعلن القائمون على موقع "Amazon" الإلكتروني أن طلبات شراء أقراص "DVD" التي تعرض مسرحية "أحدب نوتردام" الغنائية، ارتفعت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

وأشار القائمون على الموقع إلى أن مبيعات هذه الأقراص أصبحت أكثر بكثير بعد نشوب الحريق في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس، وأصبحت تحتل المرتبة التاسعة من بين أكثر المنتجات الفرنسية رواجا على منصات "Amazon" الإلكترونية.

وأوضحوا أن هذه الأقراص التي تباع بـ 14.18 دولار على الموقع، تحوي تسجيلا مدته 135 دقيقة من مسرحية "أحدب نوتردام" الغنائية الشهيرة، التي أداها الفنانون باللغة الفرنسية، ويمكن طلب أقراص مرفقة بترجمات إلى اللغات الإنجليزية أو الإسبانية أو الألمانية.

وحطمت عروض مسرحية "أحدب نوتردام" التي جرت في باريس عام 1998 الأرقام القياسية، ودخلت موسوعة غينيس من حيث عدد البطاقات المباعة خلال عام واحد، كما صنفت أغنية "Belle" التي تضمنتها هذه المسرحية كأفضل أغنية للقرن العشرين في فرنسا.

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وكان حريق ضخم قد اندلع، يوم الاثنين 15 أبريل الجاري، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس، أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منها، بما في ذلك سقفها، والبرج المدبب الذي بلغ ارتفاعه 93 مترا، وما تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

المصدر: نوفوستي