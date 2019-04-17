الكرملين يحتضن حفلا موسيقيا مهيبا بمناسبة عيد ميلاد أشهر مغنية روسية

احتفلت أسطورة المسرح الغنائي السوفيتي ومغنية البوب الروسية المشهورة، آلا بوغاتشوفا، يوم 15 أبريل الجاري، بعيد ميلادها الـ 70.

وبهذه المناسبة، قررت المغنية وأصدقاؤها إقامة حفل موسيقي مهيب، اليوم الأربعاء 17 أبريل، في قصر الكرملين بموسكو، والذي يتسع لـ 10 آلاف شخص.

وتحيي الفنانة حفلا لأول مرة منذ 10 أعوام، مع العلم أنها أعلنت بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ 60 عن انتهاء العروض والجولات الموسيقية، وقررت التركيز على عائلتها.

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ولدى الفنانة طفلان توأم صغيران بسن 6 أعوام. أما زوجها وأبو طفليها، ماكسيم غالكين، فهو مقدم برامج في القناة الأولى للتلفزيون الروسي وفنان كوميدي معروف.

ولم تكشف الفنانة عن تفاصيل حفلها الموسيقي. إلا أن أصدقاءها قالوا إن الفنانة لن تقدم أغنيات معروفة للجميع كانت تغنيها على مدى مسيرتها الموسيقية الطويلة فحسب، بل وأغنيات جديدة غير معروفة للجمهور الروسي.

يذكر أن مؤسسة "روس تيخ" الحكومية هي التي تولت تمويل الحفل الموسيقي لبوغاتشوفا في قصر الكرملين.

المصدر: تاس