قررت مؤسسة الإذاعة الروسية أن تقدم هدية لعشاق فن المطربة السوفيتية الروسية المشهورة، آلا بوغاتشوفا، بمناسبة عيد ميلادها الـ 70.

ونشرت المؤسسة فيديو لأغنية الفنانة المشهورة بوغاتشوفا، والتي حملت اسم "الجبل الجليدي".

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وتم تصوير هذا الفيديو في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، لكن السلطات السوفيتية فرضت حظرا آنذاك على عرضه، حيث كان "منافيا للآداب العامة"، بينما ظهرت الفنانة الشهيرة ممددة على قطعة من الجليد، فيما وُصف حينها بـ "الحرية المفرطة".

ولم يعرض الفيديو إلا تلفزيون مدينة لينينغراد (بطرسبورغ حاليا). أما بقية قنوات التلفزيون السوفيتي فمنعتها السلطة من عرضه.

يذكر أن قصر الكرملين يشهد، اليوم الاثنين، إقامة حفل كبير بمناسبة احتفال الفنانة بعيد ميلادها الـ 70.

المصدر: نوفوستي