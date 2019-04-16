السجن للمطرب الشعبي المصري "حمو بيكا"

أيدت محكمة مصرية بمدينة الإسكندرية حبس المطرب الشعبي "حمو بيكا" لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي بمنطقة العجمي دون ترخيص.

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وتعود بداية القضية إلى الضجة التي أحدثها مقطع فيديو لمطرب شعبي آخر، هو مجدي مختار وشهرته "مجدي شطة"، في 3 نوفمبر من العام الماضي، نشره على موقع فيسبوك، يتهم فيه "حمو بيكا" بمحاولة سرقة معجبيه من خلال إعلانه عن مشاركة "شطة" في حفل كان سيقام في الإسكندرية.

وحظي المقطع بمشاهدات واسعة وانتشر بسرعة جنونية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بنقابة المهن الموسيقية إلى اتخاذ إجراءات لإلغاء الحفل. وبالفعل، ألغي الحفل، وحرر محامي نقابة الموسيقيين في الإسكندرية بلاغا بتنظيم "بيكا" حفلا دون الحصول على تصريح من النقابة.

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كما أصدرت محكمة الدخيلة حكما بحبس المطرب "حمو بيكا" شهرين، على خلفية مزاولة مهنة الغناء دون تصريح، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.

وعقب استئناف محامي المطرب حكم المحكمة الابتدائية، قضت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء بتأييد حبس المطرب.

وينتمي "شطة" و"بيكا" إلى تيار من الأغنية الشعبية المصرية يسمى بـ "موسيقى المهرجانات"، تعبيرا عن الحفلات الكبيرة التي يقيمونها وتسمى "مهرجانات".

ويواجه هذا التيار انتقادات عديدة من الجهات الرسمية والتيارات المحافظة، التي ترى فيه هدما للمجتمع ولقيم الجمال في الفن والثقافة، بينما يحظى "شطة" و"بيكا" بتفاعلات ودعم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب جمهور غفير.

المصدر: وكالات