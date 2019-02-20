ملحن مصري لمجدي شطة: "مش محتاجين نقابة.. محتاجين بوليس!"

انفعل الملحن المصري، حلمي بكر، على المطرب الشعبي، مجدي شطة، أثناء برنامج "واحد من الناس" للإعلامي، عمرو الليثي، على فضائية النهار.

وبدا على بكر الانفعال الشديد بينما كان الليثي يعرض له فيديو يتضمن أداء لشطة في إطار إحدى البروفات مع منافسه المطرب الشعبي، حمو بيكا، وتساءل عن دور الأجهزة الرقابية في الدولة أمام هذه الموجة، ثم قال في حالة من الغضب: "دول مش محتاجين نقابة، دول محتاجين بوليس".

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واكتفى مجدي شطة بالرد على بكر بأنه ليس "الأستاذ حلمي بكر"، وأنه لا يستطيع أن يدلو بدلوه في حضور الأستاذ الكبير.

وينتمي شطة وبيكا إلى تيار جديد من الأغنية الشعبية المصرية يسمى بـ "موسيقى المهرجانات"، تعبيرا عن الحفلات الكبيرة التي تحمل اسم "مهرجانات" والتي تضم جمهورا واسعا من الشباب، يتفاعل مع هؤلاء المطربين وكلماتهم وألحانهم.

ويواجه هذا التيار انتقادات عديدة من الجهات الرسمية والتيارات المحافظة التي ترى فيه هدما للمجتمع وقيم الجمال في الفن والثقافة.

من جانب آخر، يحظى شطة وبيكا بتفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحظى الفيديوهات التي يتبادلها مريدوهم وجمهورهم بملايين المشاهدات، بينما تعج حفلاتهم بجماهير غفيرة.

المصدر: يوتيوب