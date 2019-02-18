ملايين المشاهدات.. تامر حسني وأسيل عمران في أغنية جديدة (فيديو)

أطلق الفنان المصري، تامر حسني، أغنيته المصورة الجديدة "ناسيني ليه"، من ألبومه الأخير "عيش بشوقك"، لتحصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، في أقل من 48 ساعة.

وصورت الأغنية بالتعاون مع الفنانة السعودية، أسيل عمران، وحملت طابعا رومانسيا حزينا، تتحدث عن قصة شاب عاشق لم يكتب لقصته أن تنجح وتستمر.

وأخرج فيديو الأغنية، سعيد الماروق، وحاز العمل إعجاب محبي ومتابعي النجم. وأعرب حسني عن شكره للفنانة عمران بشكل خاص على مشاركتها في المشروع الناجح.

وبدورها علقت الفنانة السعودية، قائلة: "قصة لامست أغلبنا حتى لو لم نمر فيها. قد نعرف أحدا عاشها، واثنين خسرا الحب بسبب الغرور والكبرياء، أو ربما لم يحاربا من أجل حبهما".

وتابعت عمران مضيفة: "شكرا تامر على رقيّك واحترافيتك في العمل، التمثيل معك صادق".

المصدر: يوتيوب