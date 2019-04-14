"إمبراطور باريس" يفتتح مهرجان موسكو السينمائي الدولي

أعلن المكتب الصحفي لمهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ 41 أن فيلم "إمبراطور باريس"، سيفتتح أعمال المهرجان الذي سيقام في الفترة 18-25 أبريل الجاري بموسكو.

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ويروي الفيلم سيرة المجرم الفرنسي المشهور من القرن الـ 19، إيجين فرانسوا فيدوك. ويؤدي أدوار بطولة الفيلم نجوم السينما الفرنسية: فنسان كاسيل، باتريك شيني، أغست ديل، والممثلة الروسية، أولغا كيريلينكو، وغيرهم.

والفيلم من إخراج الفرنسي، جان فرانسوا ريشه، وكاتب السيناريو هو، إريك بسنارد.

ويتوقع أن يعرض في اختتام المهرجان فيلم "اللقاء بغورباتشوف" من إخراج الألماني، فرنر هرتسوغ، الذي أجرى مقابلة صحفية مع الرئيس السوفيتي السابق، ميخائيل غورباتشوف، وتحدث معه في مواضيع مختلفة.

وكان مدير برامج المهرجان، كيريل رازلوغوف، قد أعلن في وقت سابق أن المهرجان سيختتم بعرض فيلم "الإخاء" من إخراج المخرج الروسي، بافل لونغين.

يذكر أن مهرجان موسكو السينمائي الدولي تم تأسيسه عام 1935. وصار يقام سنويا منذ عام 1995. وتولى الفنان الروسي المعروف، نيكيتا ميخالكوف، عام 1999 رئاسة المهرجان.

المصدر: تاس