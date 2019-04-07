فعاليات مثيرة في موسكو عشية الاحتفال بعيد الفضاء في روسيا

يعقد متحف الفضاء في موسكو، عشية الاحتفال بعيد الفضاء بروسيا، يوم 12 أبريل، لقاءات برواد الفضاء ويقيم معارض تفاعلية وغيرها من الفعاليات الثقافية والتنويرية.

وقال ناطق باسم المتحف في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن المتحف يقيم في الأسبوع الذي يسبق حلول يوم الفضاء، مهرجان الإنجازات الإبداعية بعنوان "النجاح الفضائي"، ومسابقة بالعنوان نفسه.

ويعقد المتحف لقاء برائدي الفضاء، أوليغ أرتيوميف وأنطون شباليروف، وآخر مع منتجي فيلم "يورا ونيوا الفضائيان" ومسلسل "ماشا والدب" للرسوم المتحركة.

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ويقام في المتحف، لغاية 21 أبريل الجاري، معرض "يوري غاغارين، أنا رجل سوفيتي بسيط"، الذي تم تدشينه بمناسبة حلول الذكرى الـ 85 لميلاد يوري غاغارين.

وسيطلع كل من ارتاد المتحف على الأمتعة الشخصية ليوري غاغارين. وستتاح للضيوف فرصة لارتداء نظارة الواقع الافتراضي للقيام بجولة افتراضية في قاعات المتحف.

وستعرض في مبنى المتحف، السبت 13 أبريل، مسرحية بعنوان "الكون اللانهائي".

وفي صباح يوم 14 أبريل، سيشهد المتحف لقاء ببطل الاتحاد السوفيتي، ألكسندر لافيكين، الذي سيرد على أسئلة ضيوف المتحف.

المصدر: نوفوستي