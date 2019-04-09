أحمد سعد يكشف عن حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

تحدث الفنان المصري، أحمد سعد، للمرة الأولى عن حادثة انفصاله مؤخرا عن زوجته، سمية الخشاب، بعد مضي قرابة عام ونصف على زواجهما.

وخلال مقابلة أجراها عبر شاشة تلفزيون دبي، أكد سعد أنه ليس غاضبا إطلاقا من حادثة انفصاله عن الخشاب، وليس لديه مشاكل معها، لأن الناس يتزوجون وينفصلون بالمعروف، على حد تعبيره.

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كما نفى النجم المصري، بشكل غير مباشر، صحة الأنباء التي تتحدث عن اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب، مؤكدا انتشار أخبار موجهة وغير صحيحة، يتم نشرها بغرض الإساءة إليه، وأنها أخذت تصدر في الوقت الراهن وليس سابقا، أي عقب خلافه مع الخشاب.

وكانت النجمة المصرية قد أطلقت مؤخرا أغنية مصورة جديدة بعنوان "بتستقوى"، بينما أطلق سعد أغنيته الأخيرة في يناير 2019، والتي حملت اسم "مالكش مكان"، حيث أهداها "لكل من يحاول الطعن بشخصيته والتحدث عنه بشكل غير صحيح".

المصدر: تلفزيون دبي