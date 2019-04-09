أدت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، مناسك العمرة قبل مغادرتها السعودية، بعد زيارة مثيرة للجدل.

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ونشرت الخشاب على حسابها في موقع "تويتر" صورة لها برفقة والدتها أمام الكعبة، وعلقت: "أنا وأمي الحبيبة في مكة المكرمة، اللهم تقبل منا صالح الأعمال".

ولفتت النجمة المصرية الأنظار بحجابها خاصة أنها عادت بقوة إلى الساحة الفنية مؤخرا بعد طلاقها من الفنان المصري أحمد سعد.

وأحاط الجدل بزيارتها إلى المملكة السعودية في مناسبتين، الأولى عندما تمت دعوتها إلى ملتقى نسائي نظمته وزارة الإعلام السعودية يومي الخميس والجمعة الماضيين، وكرمت فيه عددا من نساء المملكة المتميزات في عدة مجالات، بجانب تكريم الخشاب كضيفة شرف في الملتقى.

والثانية تكريمها من طرف جمعية المنتجين والموزعين السعودية، وتسلمها درعا يتضمن شعارا بلون ذهبي لختم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ذي الكلمات الثلاثة "محمد رسول الله"، بجانب اسم الجمعية.

وشغلت سمية الخشاب الجمهور في الفترة الأخيرة بسبب قصة طلاقها المفاجئ من أحمد سعد بعد ما يقارب عام ونصف العام على زواجهما.

المصدر: RT