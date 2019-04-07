أثار تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب في المملكة من قبل "جمعية المنتجين والموزعين السعوديين" غضب جماهير المملكة وتسبب في سيل لاذع من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

جمعية المنتجين والموزعين السعوديين تكرم سميه الخشاب وتهديها ختم الرسول ﷺ والسبب أغنيتها الجديده !!

هذا إستفزاز وإستخفاف بكل ما تحمله الكلمة من معنى وخاصه رمزيه الجائزة وأن تهدى بسبب أغنيه وابغى أفهم وش دخل الجميعه بالفن pic.twitter.com/5rd1jJP0mv — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) 7 апреля 2019 г.

الجميع سمع بتكريم الحكومة🇸🇦 للممثلة المصرية (سمية الخشاب)، لكن كثيرون لا يعلمون الكارثة الأكبر من ذلك!

هل تعلمون بماذا تم تكريمها؟ لقد كرَّمتها بـ"ختم الرسول"ﷺ!!

للمعلومية: هذه الممثلة لم تقدم سوى الأدوار الهابطة في المسلسلات والأفلام!!

هذا الإستفزاز ليس الأول ولن يكون الأخير !! pic.twitter.com/6yCpbcAZCN — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) 7 апреля 2019 г.

#اطمن_انت_مش_لوحدك

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سمية الخشاب تتسلم ختم الرسول جائزة من دولة السعودية😎

حاسس ان الشيطان بيتفرج علينا ومتعاطف معانا من اللى بنشوفه والله pic.twitter.com/aO6539PZ1c — aledك (@kaled_ibrahim44) 7 апреля 2019 г.

في ملتقى المرأة السعودية استضافوا سمية الخشاب وعطوها تمثال لختم الرسول، انا اقول ملتقى الرجل السعودي نجيب حمد المزروعي ونعطيه مقام ابراهيم .. وتكمل. — ليفـا. (@liva5_) 7 апреля 2019 г.

وردا على الانتقادات، نشرت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث بيانا يوم الأحد، قالت فيه إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب غير دقيق.

وأكدت في البيان أن مشاركة الخشاب جاءت بناء على خطاب تلقته اللجنة من جمعية "مصريون في حب الخليج" يطلب مشاركتها خصوصا أنها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن على أن تتمثل مشاركتها في كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية.

وبينت اللجنة أنه من منطلق التبادل الثقافي والتعاون بين المملكة ومصر، فقد جاءت مشاركة الخشاب في كلمة عبرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في العمل وفي شتى مناحي الحياة ومن مكانة عالية تستحقها.

وأضافت أن التكريم اقتصر على 8 سيدات سعوديات تميزن في مجالات علمية وعملية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن التكريم كان مخصصا للمرأة السعودية فقط، بينما تم توزيع الدروع التذكارية للمشاركين ومن ضمنهم الخشاب.

وكانت الفنانة المصرية قد نشرت مقطع فيديو وصورا على موقع "تويتر" وثقت لحظات تكريمها، حيث عبرت الخشاب عن سعادتها بالتكريم وبتواجدها في السعودية.

كل التقدير لجمعيه المنتجين والموزعين السعوديه علي تكريمي وكل الشكر لرئيس الجمعيه الأستاذ محمد الغامدي وأعضاء الجمعيه والفنانين السعوديين الذين استقبلوني بكل الحب والحفاوه 🌹🙏 pic.twitter.com/Qs0dXfNjdu — Somaya ElKhashab (@somayaelkhashab) 7 апреля 2019 г.

المصدر: صحيفة الرياض السعودية + مواقع التواصل الاجتماعي