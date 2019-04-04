شارك بصوتك.. مشروع رقمي لـ RT يتأهل للفوز بجوائز "Webby" العالمية

يشارك مشروع RT الشهير على شبكات التواصل الاجتماعي، "Romanovs100"، في جوائز "Webby" الدولية، عن فئة "أفضل تصوير ورسومات"، وذلك في تنافس شرس مع 13 ألف مشروع آخر.

وما زال التصويت عبر الموقع الرسمي لجوائز "Webby"، مفتوحا للراغبين بالمشاركة في دعم مشروع RT لتحقيق هذا الإنجاز الدولي الهام، في حين وصل المشروع إلى التصفيات النهائية، ويتنافس حاليا مع 4 مشاريع عالمية فقط، تعود لكل من:

"Nike"

"Apple"

"National Geographic"

"Ice Cream Books"

وتعد جوائز "Webby" أشهر الألقاب العالمية لمشاريع الإنترنت، وتنظمها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم الرقمية.

وفي عام 2018، فاز مشروع آخر لـ RT بجائزة "Webby"، عن فئة "أفضل توظيف لشبكات التواصل الاجتماعي"، وهو مشروع "#1917LIVE".

ويستعرض مشروع "Romanovs100" آخر عقود الإمبراطورية الروسية، عبر عدسات كاميرات عائلة رومانوف الملكية، وذلك عبر 4 شبكات تواصل اجتماعي مختلفة.

وكان مشروع "Romanovs100" قد فاز سابقا بجوائز دولية أخرى، منها: "Drum Content"، و"Clio Entertainment" ، "Promax Europe Awards"، في حين ترشح إلى نهائيات 6 فئات في "مهرجانات نيويورك" لهذا العام.

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ومن المقرر أن تعلن أسماء الفائزين بجوائز "Webby"، في 23 أبريل الجاري، في حين يغلق باب التصويت بعد نحو 14 يوما، بينما ستسلم الجوائز في حفل ينظم في مدينة نيويورك، في 13 مايو المقبل.

وإذا كنتم ترغبون بدعم مشروع "Romanovs100" والتصويت لصالحه للفوز بجوائز "Webby" لعام 2019، يرجى الضغط على الرابط التالي: "Romanovs100".

المصدر: RT