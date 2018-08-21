مشروع 1917LIVE" RT" يفوز بجائزة عالمية مرموقة

فاز المشروع الدولي #1917LIVE الذي نفذته RT عبر منصة "تويتر"، بجائزة متميزة من Adweek، إحدى أكبر المجلات العالمية في مجال الدعاية.

ومُنح الكتاب التفاعلي تحت عنوان "الثورة الروسية في التغريدات"، والذي صدر ضمن المشروع المذكور، الجائزة الذهبية لـمسابقة Project Isaac Awards في فئة "الإعلام: التقنيات الجديدة في مجال النشر".

والكتاب عبارة عن استعراض تاريخي شامل لأحداث عام 1917 في روسيا، حيث قامت عشرات الحسابات على "تويتر" بنشر تغريدات نيابة عن المشاركين في تلك الأحداث، ابتداء من الشخصيات التاريخية المشهورة مثل القيصر نيكولاي الثاني وزعيم الثورة فلاديمير لينين ورئيس الحكومة المؤقت ألكسندر كيرينسكي، وانتهاء بعمال وجنود عاديين.

وقال صاحب فكرة المشروع كيريل كارنوفيتش-فالوا: "هذه جائرة ثانية نحصل عليها من مجلة Adweek خلال السنة الجارية، ما نعتبره شرفا كبيرا لنا. هذه المجلة من الأكثر شعبية في المجال الدعائي، وهي دائما تختار هيئات تحكيم قوية لمسابقاتها".

وفي يناير عام 2018 فاز مشروع #1917LIVE بأرفع جائزة لمسابقة Adweek ARC Awards التي تجزي أكثر المشاريع اعتمادا على التقنيات الجديدة في مجال الدعاية والإعلام.

المصدر: نوفوستي