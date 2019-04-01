مئات السكان يتعرون في شوارع إسبانيا! (فيديو)

تعرى أكثر من 1300 رجل وامرأة في إسبانيا، بهدف المشاركة في فعالية التقاط صور جماعية، بواسطة عدسة "مصور التعري" الشهير، سبينسر تونيك.

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ونظمت الفعالية في مدينة فالانسيا، في 30 مارس الجاري، حيث تجمع في وسطها مئات السكان العراة باسم "الفن وتمكين الإناث"، في حين أكد المصور العالمي، تونيك، أن الحدث يتم بالتوازي مع فعاليات المهرجان الثقافي، "IntraMuros"، الذي ينظم في المدينة نفسها.

كما تصور المشاركون العراة في وضعيات مختلفة، إحداها تظهر الرجال على الأرض والنساء تقف فوقهم، بهدف إظهار أن الجنس الأخير "هو الأكثر حكمة".

وفي حديثه عن فكرة الفعالية التصويرية، قال تونيك: "لا يتعادل الرجال والنساء كثيرا، إذ تتفوق النساء على الرجال بكونهن الأكثر حكمة بين الجنسين".

ويشتهر المصور العالمي بتنظيمه أكثر من 90 فعالية فنية للتعري، في مراكز ثقافية مختلفة حول العالم، كتلك التي نظمها في دار الأوبرا في سيدني، وفي ساحة الفنون في مونتريال، وفي ملعب "Ernst Happel" في فيينا.

المصدر: RT