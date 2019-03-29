فان ديزل ينشر مقطعا من كواليس تصوير "Fast and Furious 9" (فيديو)

نشر النجم العالمي، فان ديزل، مقطع فيديو جديدا عبر صفحته الخاصة على إنستغرام، من كواليس تصوير الجزء التاسع للسلسلة الهوليوودية الشهيرة، "Fast & Furious".

ويظهر ديزل في المقطع إلى جانب الممثلة العالمية، ميشيل رودريجز، وهي تعزف على البيانو، حيث يظهر النجمان في حالة من الحب والانسجام التام، كما العلاقة التي تجمعهما في قصة الفيلم.

وتأجل دخول الفيلم لصالات العرض، حتى 22 مايو 2020، بعد أن كان مقررا إطلاقه في 10 أبريل من العام نفسه، في حين ينتهي فريق العمل من تصويره مع نهاية العام الجاري.

وكان ديزل قد كشف سابقا عن احتمالية تصوير مشاهد من الجزء التاسع في القارة الإفريقية، بينما تبقى كثير من المعلومات المتعلقة بالفيلم سرا حتى اللحظة.

ويشارك في التمثيل إلى جانب فان ديزل وميشيل رودريجز، كل من النجوم العالميين: سكوت إيستوود، كورت راسل، دوين جونسون، جايسون ستاثام، وهيلين ميرين، أما الإخراج فهو لفيليكس غاري غراي.

المصدر: إنستغرام