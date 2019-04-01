شاهد.. فنان يرسم بأوزان رفع الأثقال

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فنانا يرسم لوحة فنية بأغرب وسيلة لا تشاهدها إلا في الصالات الرياضية لرفع الأثقال.

ولجأ الفنان لأوزان رفع الأثقال "DUMBBELLS" لرسم لوحة بينما كان يتمرن بيده اليسرى، ولم يتوقف عن رفع الأوزان لحين الانتهاء من اللوحة بحركات تمرينية متلاحقة.

وظهر في نهاية الفيديو "بورتريه" مكتمل بعد أن قام بقلب اللوحة رأسا على عقب.

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وتتواجد على مواقع التواصل للفنان الذي يسمي نفسه bou bou، فيديوهات يتحدى بها طرق الرسم التقليدية، فتارة يرسم بواسطة قدميه، وأخرى بإمساكه فرشاة الرسم بفمه دون الحاجة ليديه، أو يرسم بكفيه دون استخدام أي أداة، كما أنه يتمكن من الرسم دون الحاجة للنظر إلى ما يرسمه.

المصدر: bou_bou_design\instagram