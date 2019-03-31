بقي يبشر بالعودة حتى رحيله.. وفاة الإعلامي الفلسطيني فايز قنديل

غيب الموت الإعلامي الفلسطيني فايز قنديل عن عمر ناهز الـ 85 عاما، وهو الذي عرفه مستمعو إذاعة دمشق عبر برامج: حديث العودة.

ولد قنديل في بلدة سمخ قرب طبريا عام 1933م، ونزح مع عائلته إلى سوريا إثر نكبة فلسطين، وأقام في دمشق، وتخرج من كلية الآداب قسم اللغة العربية، في جامعتها.

بدأ العمل الإعلامي عام 1959 في إذاعة "صوت العرب"، وغادر إلى القاهرة عام 1964، ليكون مذيعاً لإذاعة منظمة التحرير الفلسطينية هناك.

وعاد إلى سوريا عام 1968، وعمل مديراً للإذاعة السورية بين عامي 1970 ـ 1971.

وكتب في الصحافة، وترأس تحرير مجلة "الطلائع" وذلك حسب "مؤسسة القدس للثقافة والتراث".

المصدر: RT