أحيت النجمة اللبنانية، نجوى كرم، حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس 28 مارس، ضمن مهرجان "موسم الشرقية" وسط حضور جماهيري كبير.

وأعربت الفنانة اللبنانية بداية الحفل عن شكرها وامتنانها للجمهور، مؤكدة أنها بهذا الحفل تكون قد حققت أحد أحلامها، وهو الغناء في السعودية.

وقدمت كرم باقة من أغانيها الشهيرة للجمهور السعودي الحاشد الذي تفاعل بشدة معها وأدى بعض المقاطع من أغانيها.

كما أهدت النجمة المحبوبة الجماهير أغنية جديدة أطلقتها بمناسبة حفلها الأول في السعودية، وحملت عنوان "الله ياخذ بيدك يا سعودية".

المصدر: تويتر