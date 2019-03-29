نجوى كرم تحقق حلمها في السعودية!
أحيت النجمة اللبنانية، نجوى كرم، حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس 28 مارس، ضمن مهرجان "موسم الشرقية" وسط حضور جماهيري كبير.
وأعربت الفنانة اللبنانية بداية الحفل عن شكرها وامتنانها للجمهور، مؤكدة أنها بهذا الحفل تكون قد حققت أحد أحلامها، وهو الغناء في السعودية.
#نجوى_كرم_في_الشرقية— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) 28 марта 2019 г.
"مافي شي مستحيل ، انا اليوم حلم من أحلامي تحقق" 😍🇸🇦#موسم_الشرقية#هيئة_الترفيه#روتانا@najwakaram@Enjoy_Saudi@ep_events_sa@ZainKSApic.twitter.com/sNC2ENpMnZ
وقدمت كرم باقة من أغانيها الشهيرة للجمهور السعودي الحاشد الذي تفاعل بشدة معها وأدى بعض المقاطع من أغانيها.
#NKO— Najwa Karam (@najwakaram) 28 марта 2019 г.
شمس الغنية #نجوى_كرم تطلق أغنية خاصة للسعودية مباشرة الآن من حفلها في الشرقية! #الله_ياخد_بيدك_يا_سعودية
استمعوا إليها عبر الرابط التالي:https://t.co/cBnY3uw1D6
كما أهدت النجمة المحبوبة الجماهير أغنية جديدة أطلقتها بمناسبة حفلها الأول في السعودية، وحملت عنوان "الله ياخذ بيدك يا سعودية".
المصدر: تويتر