خرجت الفنانة اللبنانية عن صمتها ونشرت تغريدة صريحة ومباشرة عن حالتها الاجتماعية التي تناولها الإعلام اعتمادا على شائعات مختلفة.

وقالت هيفاء وهبي في تغريدتها إسكاتا لكل الشائعات: "الزواج خبر سعيد!! واحترامي لجمهوري لا يسمح أن أخبئ هكذا حدث".

الزواج خبر سعيد !!

واحترامي لجمهوري لا يسمح ان اخبئ هكذا حدث!ولكن و من الآن وحتى يحصل ذالك اعلن اني لم اتزوج بمعنى اني لست متزوجة يعني ما تجوزت يعني منٌي مجوزة انفهمت ولا بعد ؟ اطلب من مروٌجي هذا الخبر ان يتوقفوا عن ذلك واحترموا لمرة واحدة خصوصية الآخرين !!! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) 28 марта 2019 г.

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وتابعت وهبي قولها: "ولكن من الآن وحتى يحصل ذلك أعلن أني لم أتزوج بمعنى أني لست متزوجة يعني ماتجوزت مني مجوزة انفهمت ولا بعد؟

وختمت المغنية الشهيرة كلامها قائلة: "أطلب من مروجي هذا الخبر أن يتوقفوا عن ذلك واحترموا لمرة واحدة خصوصية الآخرين!!!".

المصدر: تويتر