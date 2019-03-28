أحمد سعد يعلن انفصاله عن سمية الخشاب!
youtube.com/Somaya Elkhashab
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نشر الفنان أحمد سعد، اليوم الخميس، عبر صفحته في فيسبوك، خبر انفصاله عن الفنانة، سمية الخشاب، بعد عامين تقريبا من الزواج.
#الشروق| أحمد سعد يعلن انفصاله عن سمية الخشاب: أتمنى لها السعادة— Shorouk News (@Shorouk_News) 28 марта 2019 г.
التفاصيل.. https://t.co/lLB46Jjh4A#أحمد_سعد#سمية_الخشابpic.twitter.com/x20mq3HoJm
وكتب سعد في فيسبوك: "قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي.. أولادي".
لكن الفنانة سمية الخشاب لم تعلق على خبر الانفصال. وكانت الخشاب قد ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية المصرية تتحدث عن الزواج والخيانة.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
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