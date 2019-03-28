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أحمد سعد يعلن انفصاله عن سمية الخشاب!

الثقافة والفن

أحمد سعد يعلن انفصاله عن سمية الخشاب!
youtube.com/Somaya Elkhashab
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نشر الفنان أحمد سعد، اليوم الخميس، عبر صفحته في فيسبوك، خبر انفصاله عن الفنانة، سمية الخشاب، بعد عامين تقريبا من الزواج.

وكتب سعد في فيسبوك: "قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي.. أولادي".

لكن الفنانة سمية الخشاب لم تعلق على خبر الانفصال. وكانت الخشاب قد ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية المصرية تتحدث عن الزواج والخيانة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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