الصين تحذف مشاهد "شاذة" من فيلم رامي مالك

حذفت الصين أكثر من دقيقتين من فيلم "Bohemian Rhapsody" الذي كان مرشحا لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم لعام 2018.

وقامت الصين بحذف الدقيقتين من محتوى "LGBTQ"، وهو مصطلح يستخدم للكناية عن المشاهد الدالة على الشذوذ الجنسي والتحول الجنسي والمثلية واللاجنسية، وغيرها من التوجهات الجنسية الشاذة.

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وقالت الصين إنها حذفت مشهدا كاملا من الفيلم، يتضمن قبلة بين المغني الرئيس لفرقة كوين، فريدي ميركوري، والذي لعب دوره الممثل رامي مالك، ورجل آخر.

وأصبح ميركوري رمزا للشذوذ قبل فترة قصيرة من أزمة إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية، في الثمانينيات، وتوفي في النهاية بسبب مضاعفات متعلقة بالمرض، على الرغم من عدم التصريح بذلك رسميا.

كما قامت الصين أيضا بحذف مشهد آخر يجمع ميركوري بماري أ أوستن (التي لعبت دورها لوسي بوينتون)، والذي يخبر فيه ميركوري أوستن أنه يعتقد بأنه مزدوج جنسيا، عندما انهارت علاقتهما الغرامية، لكنها أجابته: "لا أنت مثلي الجنس".

وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الصين رقابة على "LGBTQ" في الأفلام الأجنبية، حيث يخضع هذا المحتوى للرقابة بشكل روتيني، خاصة خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: تايم