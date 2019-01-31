 
مباشر
عاجل
السيسي يصادق على إنشاء منطقة صناعية روسية كبيرة في مصر

رامي مالك يبوح بسر عن الأميرة ديانا يتعلق بالمثليين!

متفرقات

رامي مالك يبوح بسر عن الأميرة ديانا يتعلق بالمثليين!
twitter.com/@tlrd
فريدي ميركوري - الأميرة ديانا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/le7v

تحدث الممثل، رامي مالك، الذي لعب دور البطولة في فيلم "الملحمة البوهيمية"، عن أكثر قصة صادمة في العلاقة الوثيقة التي ربطت فريدي ميركوري والأميرة ديانا، وعرفها أثناء تحضيره للفيلم.

وقال رامي مالك خلال مقابلة لمجلتي "People" و"Entertainment Weekly": "من أكثر ما أدهشني، علاقة فريدي ميركوري بالأميرة ديانا. وكان من المعروف أن ميركوري مثلي جنسي، وكان يسهر دائما في ملهى ليلي للمثليين.

إقرأ المزيد
رامي مالك
رامي مالك "أفضل ممثل" لعام 2018!

وعرض مرة على الأميرة ديانا الذهاب معه إلى ذلك النادي الليلي، وكان صعبا عليها الدخول إلى مثل هذا المكان، فلجأت الأميرة للتنكر بزي عسكري ونظارة سوداء حتى لا يعرفها أحد. وبقيت معه وسهرا حتى الصباح في النادي".

ونال رامي مالك جائزة أفضل ممثل من نقابة الممثلين الأمريكية عن دور، فريدي ميركوري، في فيلم "الملحمة البوهيمية"، كما أنه مرشح أيضا لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن نفس الدور.

المصدر: اليوم السابع+تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"مخزن الاستخبارات السعودية" بندر بن سلطان يتحدث بعد صمت طويل