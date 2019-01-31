رامي مالك يبوح بسر عن الأميرة ديانا يتعلق بالمثليين!

تحدث الممثل، رامي مالك، الذي لعب دور البطولة في فيلم "الملحمة البوهيمية"، عن أكثر قصة صادمة في العلاقة الوثيقة التي ربطت فريدي ميركوري والأميرة ديانا، وعرفها أثناء تحضيره للفيلم.

وقال رامي مالك خلال مقابلة لمجلتي "People" و"Entertainment Weekly": "من أكثر ما أدهشني، علاقة فريدي ميركوري بالأميرة ديانا. وكان من المعروف أن ميركوري مثلي جنسي، وكان يسهر دائما في ملهى ليلي للمثليين.

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وعرض مرة على الأميرة ديانا الذهاب معه إلى ذلك النادي الليلي، وكان صعبا عليها الدخول إلى مثل هذا المكان، فلجأت الأميرة للتنكر بزي عسكري ونظارة سوداء حتى لا يعرفها أحد. وبقيت معه وسهرا حتى الصباح في النادي".

ونال رامي مالك جائزة أفضل ممثل من نقابة الممثلين الأمريكية عن دور، فريدي ميركوري، في فيلم "الملحمة البوهيمية"، كما أنه مرشح أيضا لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن نفس الدور.

المصدر: اليوم السابع+تويتر