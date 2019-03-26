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لأول مرة.. راقصة روسية تقدم أغنية بوب عربية في التلفزيون المصري (فيديو)

الثقافة والفن

لأول مرة.. راقصة روسية تقدم أغنية بوب عربية في التلفزيون المصري (فيديو)
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الفنانة الروسية أناستاسيا بيسيروفا
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أطلقت على الإنترنت المصري وفي التلفزيون العربي لأول مرة أغنية بوب عربية تقدمها الفنانة المحترفة الروسية" أناستاسيا بيسيروفا" المتخصصة في الرقص الشرقي.

وقد ظهرت أغنية "حبيبي تعال" باللغة العربية بأدائها على المواقع الموسيقية المصرية الرئيسية وفي التلفزيون العربي.

وقالت، أناستاسيا، في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية:" عندي خبرة في إقامة عروض موسيقية في روسيا حيث لم أقدم رقصات فحسب بل وأغاني أيضا لأنني فنانة بمفهوم واسع لهذه المهنة ولست راقصة شرقية كما يعتقد البعض".

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وأضافت إن أول تجربة لها في أداء الأغاني باللغة العربية أتت بأغنية "حبيبي تعال" التي أبدعت بأسلوب "بوب هاوس" الموسيقي الفني الذي يستعين به الموسيقيون في الملاهي.

ووضع الملحن المصري مصطفي العسل ألحان الأغنية، أما كلماتها فألفها الشاعر رمضان محمد.

وقالت الفنانة الروسية:" أتمنى أن تكون تلك الموسيقى خفيفة ومقبولة ليس للمستمع في مصر فحسب بل وخارجها لأن الآلات الموسيقية العربية الكلاسيكية مثل المزمار والطبلة تقترن في أغنيتي بالأنغام الإلكترونية".

واعترفت الفنانة أنها تأمل بأن تبدع في المستقبل 3 أو 4 أغنيات ستصبح جزءا لا يتجزأ من ربرتوارها الإبداعي.

المصدر: تاس

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