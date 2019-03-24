خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لأول مرة عن "صمتها الإلكتروني" بعد تصريحاتها في البحرين والتي تعرضت بسببها إلى الوقف عن الغناء بقرار من نقابة المهن الموسيقية.

ونشرت شيرين عبد الوهاب مساء الأحد سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صبت فيها جام غضبها على وسائل الإعلام، قائلة إن كلامها قد تم تحريفه.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن قنوات من خارج مصر وصفتها بـ"المأجورة" أخذت كلامها وأخرجته عن سياقه تماما وحاولت أن تستغله ضد بلدها.

وشددت في السياق على أن مصر خط أحمر ومن المستحيل التفريق بينها وبين بلادها.

بالنسبة للقنوات المأجورة من خارج مصر، اللي خدت كلامي وخرجته عن سياقه تماماً وحاولت تستغله ضد بلدي؛ بقولهم إن بلدي خط أحمر، وعمركم ما هاتفرقوا بيني وبينها. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) 24 марта 2019 г.

وتابعت بالقول إنها تريد أن توضح أن ما كُتب في الصحافة ونُسب لها غير صحيح بالمرة، طالبة من المتابعين التحقق من صحة كلامها في الفيديو الموجود، مبينة أنه مركب عن قصد.

أحب أوضح لكل الناس اللي حقهم يعرفوا إن ما كُتب عني في الصحافة ونُسب لي غير صحيح بالمرة، وتقدروا تتحقوا من صحة كلامي من الفيديو الموجود مع إنه ممنتچ عن قصد علشان يطلعني غلطانة. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) 24 марта 2019 г.

وأفادت شيرين بأنها لم تقل "أنا هنا أتكلم براحتي عشان اللي بيتكلم في مصر بيتحبس"، بل إنها قالت أنا "هنا أتكلم براحتي عشان في مصر ممكن يسجنوني"، مشيرة إلى أن الفرق كبير بين الجملتين.

اللي قلته نصاً وهو موجود بالفيديو "أنا هنا أتكلم براحتي عشان في مصر ممكن يسجنوني" - فيه فرق كبير بين الجملتين! — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) 24 марта 2019 г.

واختتمت الفنانة المصرية الشهيرة سلسلة تغريداتها قائلة: "بحبك يابلدي مهما حصل، ودايما تحيا مصر".

جدير بالذكر أن نقابة الموسيقيين قررت وقف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء اعتبارا من يوم الخميس 21 مارس وإحالتها للتحقيق.

وجاء إيقاف المطربة المصرية، بسبب ما نسب إليها من اتهامات بأنها وجهت إساءات للدولة المصرية على هامش حفلها الأخير بالبحرين.

المصدر: تويتر