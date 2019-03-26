أول ظهور إعلامي لأنغام مع زوجها الجديد! (فيديو)

أثارت المطربة المصرية، أنغام، ضجة كبيرة على الإنترنت في ظهورها الرسمي الأول مع زوجها الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، خلال تصوير حلقة من برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي، نيشان.

ونشر نيشان تغريدة على تويتر مرفقة بفيديو قصير من الحلقة وقال: "مع النجمة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في أول لقاء تلفزيوني بعد زواجهما، صورنا الحلقة الأخيرة من توأم روحي ليلة أمس.. وهذه رسالة أنغام".

وطلب المذيع في الفيديو من الفنانة وزوجها توجيه رسالة للناس، ليؤكد الزوج "أن الشيء المهم في هذه الحياة هو الحب".

مع النجمة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم في أوّل لقاء تلفزيوني بعد زواجهما،

صوّرنا الحلقة الأخيرة من #توأم_روحي ليلة أمس.

وهذه رسالة أنغام.

جزيل الشكر لكميل طانيوس، طوني سمعان، جان نخول، واستوديو فيزيون. pic.twitter.com/GXH41Ox9Op — نيشان (@Neshan) 25 марта 2019 г.

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ورافقت انتشار هذا الفيديو ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية والفنية العربية، وخصوصا أن زواج أحلام من أحمد إبراهيم كان قد لاقى انتقادات عديدة، كون الأخير متزوج من ياسمين عيسى، وهي قريبة الفنانة أصالة، وابنة شقيق زوجها طارق العريان.

المصدر: وكالات