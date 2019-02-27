أصالة تقاطع أنغام بسبب زوجها الجديد وتهدده بالذبح في فيديو متداول

هددت المطربة السورية، أصالة نصري، الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، في برنامج "صولا" بالذبح إذا ما فكّر بالزواج من المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، فيما بدا أنه مزحة تحمل رسالة ما.

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وكانت أصالة قد قاطعت المطربة المصرية، أنغام، رغم الصداقة القوية التي ربطت بينهما لوقت قريب، عقب زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، وفقا لما رددته وسائل الإعلام مؤخرا. وعلى الفور، ألغت أصالة متابعتها لأنغام على موقع "إنستغرام"، وبادلتها أنغام بالمثل، بسبب أن أحمد إبراهيم متزوج أصلا من ياسمين عيسى، وهي قريبة بعيدة لأصالة، حيث أنها ابنة شقيق زوجها طارق العريان.

وفي برنامج "صولا" الذي عرض مؤخرا على قناة أبو ظبي الأولى، وبينما استضافت أصالة المطربة، شيرين عبد الوهاب، ورفقتها الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، والإعلامي، طوني خليفة، عرضت شيرين مازحة الزواج من أحمد إبراهيم.. "هتلبّسني الدبل إمتى يا أحمد؟"، فردّت أصالة: "ده أنا أذبحك وأذبحه.. ده متزوج من قريبتي".

وأثار هذا الفيديو ضجة كبيرة، إذ تداوله نشطاء باعتباره حدث بعد واقعة زواج إبراهيم من أنغام، لكن مصادر أخرى أكّدت أن الفيديو تم تصويره منذ فترة طويلة، وبالتالي لا علاقة بينه وبين زواج إبراهيم من أنغام.

المصدر: قناة أبوظبي الأولى