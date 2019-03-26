لوحة مميزة لبيكاسو للبيع في مزاد علني

أعلنت دار "Christie’s" للمزادات أنها ستطرح أحد الأعمال المميزة للفنان الشهير، بابلو بيكاسو، للبيع قريبا.

وذكر الموقع الرسمي للدار أن لوحة "عازف الفلوت والفتاة العارية" التي رسمها الفنان الشهير بيكاسو بقلم رصاص، ستعرض للبيع في إحدى الصالات التابعة لها في باريس، في 28 مارس الجاري.

وتعد هذه اللوحة التي تبلغ أبعادها 33.3/26 سنتيمتر، من أشهر أعمال بيكاسو التي خصصها لصديقته، ماريا والتر، في بدايات مسيرته الفنية.

christies.com

وتعود ملكية اللوحة حاليا إلى متحف نيويورك للفن الحديث، أما سعرها في المزاد القادم، فينتظر أن يصل إلى 300 ألف يورو.

وفي 27 مارس الجاري أيضا، ستطرح دار "Christie’s" في باريس غيتارا من نوع "Fender Black Strat" للبيع، كان يملكه عضو فرقة "Pink Floyd" الشهيرة، ديفد غيلمور، واستخدمه في تسجيل أغنية "Dark Side of the Moon".

المصدر: لايف.رو