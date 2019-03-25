نجاح عرض فيلمين وثائقيين روسيين في بيروت وطرابلس (فيديو)

شهدت دور عرض في طرابلس وبيروت نجاحا فائقا لعرض فيلمي "روسيا من نافذة القطار" و"القوقاز من البحر إلى البحر" الوثائقيين، من إخراج المصور والرحالة الروسي، أنطون لانغي.

وجرى العرض يومي 23 و24 مارس الجاري، في إطار مهرجان "أسبوع السينما الروسية" في لبنان.

ويسلط الفيلمان الضوء على حياة روسيا المعاصرة وسكانها ويستعرضان رحابها غير المحدودة. وأثار الفلمان اهتماما كبيرا لدى المشاهد اللبناني.

وقال مدير مؤسسة "روس سوترودنيتشيستفو" الروسية للعلوم والثقافة في لبنان، فاديم زايتشيكوف، إن كل عرض للفيلمين توج بتصفيق طويل في قاعة العرض.

وقال مخرج الفيلم، أنطون لانغي، إن اللبنانيين ذكروه، بضيافتهم وكرمهم، بأهالي منطقة القوقاز وأضاف قائلا: "أنا مسرور بإدراج أفلامي على برنامج المهرجان، وآمل بأن يساعد ذلك في زيادة اهتمام العالم بروسيا وتاريخها وجغرافيتها وثقافتها".

وأوضح المخرج أن فريق إخراج الفيلم اضطر إلى قطع مسافة 150 ألف كيلومتر بالطائرة والقطار والمروحية في أنحاء روسيا كلها، وذلك لتحقيق هذا المشروع السينمائي الضخم.

المصدر: تاس