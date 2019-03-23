دان الموسيقار المصري حلمي بكر تصريحات المطربة شيرين عبد الوهاب ضد مصر خلال حفلها الأخير بالبحرين.

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وقال بكر في تصريح لصحيفة "الوطن" المصرية، يوم السبت، إن "شيرين مطربة عظيمة، وجميلة، ولكن مشكلتها لسانها وحذرتها كثيرا، ووقفت بجوارها، ونصحتها بالغناء فقط، وأن تغلق فمها،(عن الثرثرة) ولكن يبدو أنها لا تتعلم".

ووصف بكر الموقف الذي اتخذته نقابة الموسيقيين بأنه "جيد جدا"، لافتا إلى أن التحقيق معها مقبول.

كما بين أن القرار سيكون في النهاية قرار النقابة.

وعن بكائها واستنجادها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، علق الموسيقار: "شيرين أخطأت، ولا بد أن تعاقب، لأنه بعد حديثها انهال على مصر سيل من الشتائم، ووصف البعض مصر بأنها بلد إرهاب"، متسائلا: "هل تستطيع شيرين الرد على هؤلاء وإسكاتهم؟".

وختم بكر، حديثه قائلا: "للأسف ما تفعله شيرين ناتج عن ثقافتها الاجتماعية".

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أساءت لمصر خلال حفلها الغنائي الذى أقيم بدولة البحرين منذ أيام، وأثارت تصريحاتها أزمة أسفرت عن منعها من الغناء وتقديم بلاغات للنائب العام ضدها.

وظهرت شيرين في الفيديو وهي تقول: "هنا أتكلم براحتي إنما لو في مصر سيسجنوني".

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال بلاغا مقدما من المحامي سمير صبري ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، يتهمها بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري، إلى محكمة استئناف القاهرة للتحقيق.

وقررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء حتى يتم التحقيق معها فى مقر النقابة بالسابع والعشرين من الشهر الجاري.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية