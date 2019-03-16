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وفاة المغنية الروسية الشابة يوليا ناتشالوفا

الثقافة والفن

وفاة المغنية الروسية الشابة يوليا ناتشالوفا
يوليا ناتشالوفا
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توفيت اليوم السبت المغنية الروسية المعروفة يوليا ناتشالوفا عن عمر ناهز 39 عاما بعد خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات موسكو.

وكتبت المتحدثة باسم المغنية، آنا إساييفا، على صفحتها في "إنستغرام": "قبل ساعة توقف قلب يوليا".

وفي مطلع الأسبوع الجاري، دخلت ناتشالوفا المستشفى لإجراء فحوصات، لكن حالتها تدهورت بعد يومين وتم وصلها بجهاز التنفس الصناعي.

واليوم قال والد المغنية إنها خضعت لعملية جراحية في الساق.

وبعد العملية أدخلها الأطباء في حالة غيبوبة مصطنعة ولم تخرج منها.

لكن يوليا كانت تخفي أمراضها فلم يدرك المجتمع مدى خطورة حالتها الصحية حتى الفترة الأخيرة.

وكشفت المغنية مؤخرا أنها تعاني منذ سنوات من مرض النقرس. وفي مارس الماضي عانت من أعراض مرض الذئبة.

وقد أظهرت يوليا موهبة موسيقية منذ صغرها، وحين كان عمرها عامين بدأ والدها وهو موسيقي محترف ومنتج، بتدريبها على الغناء، وبدأت مشوارها المهني في سن الخامسة.

واعتبرت في ذلك الوقت "الطفلة المعجزة" في الساحة الموسيقية الروسية.

وتميزت يوليا بصوتها العذب والنقي.

المصدر: وكالات

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