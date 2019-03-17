تشديد إجراءات الأمان في متحف "تريتياكوف" الروسي في موسكو

اتخذت إدارة متحف "تريتياكوف" في موسكو إجراءات أمان غير مسبوقة داخل مبنى المتحف بشارع "كريمسكي موست" وخارجه، قبيل افتتاح معرض الفنان التشكيلي الروسي، إيليا ريبين.

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وشكلت الإدارة 3 خطوط أمان، كما تزودت كل لوحة بنظام إنذار إلكتروني خاص. واقترحت إدارة المتحف على من أراد ارتياد المعرض شراء التذاكر الإلكترونية عن طريق الإنترنت، بدلا من الوقوف في الطابور الطويل.

وقالت مديرة عام متحف "تريتياكوف"، زلفيرا تريغولوفا، إن كل قاعة في المتحف سيحضر فيها أحد أفراد الحرس الوطني الروسي.

واتخذ قرار تشديد إجراءات الأمان بعد سرقة لوحة ثمينة للفنان التشكيلي الروسي، كوينجي، أثناء إقامة معرضه في مبنى المتحف.

يذكر أن معرض الفنان التشكيلي الروسي، إيليا ريبين (1844-1930) سيقام بموسكو بدعم من مصرف "في تي بي" الروسي، في الفترة ما بين 16 مارس و18 أغسطس. ويتضمن المعرض 300 لوحة للفنان، تمثل 35 متحفا ومجموعة لوحات الفنية.

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ومن بين أشهر لوحات الفنان: "القوزاق يكتبون رسالة إلى السلطان التركي"، "المسيرة الصليبية في مقاطعة كورسك"، "قاطرو البواخر في نهر الفولغا".

ومن أكثر اللوحات شعبية، لوحة ضخمة بعنوان "اجتماع مجلس الدولة يوم 7 مايو عام 1901"، والتي نقلت من متحف الفن الروسي في بطرسبورغ، وبلغ وزنها 600 كيلوغرام، بطول 9 أمتار وعرض 4 أمتار.

المصدر: تاس