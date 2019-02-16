بعد سرقة لوحة ثمينة.. تزويد "غاليري تريتياكوف" بأنظمة أمان فائقة التطور

أعلن القائمون على متحف "غاليري تريتياكوف" في موسكو عن تزويد المبنى بأنظمة أمان جديدة لمنع سرقة اللوحات.

وقال مدير شركة "ستريليتس" التي ركّبت الأنظمة، ميخائيل ليفتشوك: "الأنظمة تشمل حساسات إلكترونية متطورة تم تركيبها على بعض اللوحات، وأساور إلكترونية يرتديها الحراس ومسؤولو الأمن، تعطيهم تنبيها فوريا في حال تم تحريك اللوحات من مكانها، وجميع الأجهزة موصولة بمنظومة إنذار مركزية خاصة بالمتحف".

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وتأتي تلك الإجراءات بعد مدة من حادثة سرقة لإحدى لوحات الفنان الشهير، أرخيب كوينجي، من داخل المتحف، حيث قام السارق بإنزال اللوحة من على الحائط ونزعها من إطارها ثم خرج بها موهما الجميع هناك بأنه أحد موظفي المتحف.

وألقت الشرطة القبض على السارق خلال فترة قصيرة، واستعادت اللوحة التي تعد من أكثر اللوحات الفنية غموضا.

المصدر: لايف. رو