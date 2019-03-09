الممثل المصري محمد رمضان: انتظروا أسبوعا مليئا بالمفاجآت

نشر النجم المصري محمد رمضان مقطع فيديو من كواليس أحدث أغانيه "القمر".

إقرأ المزيد

وعلق رمضان أمس الجمعة، عبر حسابه في موقع "إنستغرام" قائلا: "سيادة الجمهور الغالي، الأسبوع القادم مليء بالمفاجآت".

ويستعد رمضان لطرح أحدث كليباته الغنائية "فيرس"، كما أنه وعد جمهوره بإقامة حفل غنائي في شهر مارس الجاري.

يذكر أن الفنان المصري طرح مطلع العام الجاري كليب "مافيا"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، الذي حصل على ما يقترب من 80 مليون مشاهدة، فيما أثارت أغنيته "نمبر 1" جدلا واسعا في البلاد بين زملائه من النجوم الذين اعتبرو أن رمضان مغرور وبتصنيفه لنفسه في المركز الأول أقصى بقية النجوم في مصر.

المصدر: RT