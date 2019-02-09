بالفيديو.. حقيقة خلاف محمد رمضان وعادل إمام

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود خلاف بينه والنجم عادل إمام، بعد إزالة اسم "الزعيم" من مسرح "الهرم" أين سيعرض رمضان أحدث مسرحياته.

وقال محمد رمضان، أمس الجمعة، في مقابلة بثت على قناة "ON E"، إنه لم يكن سيعرض "أهلا رمضان" في "الهرم"، الذي يطلق عليه مسرح الزعيم لتقديم عادل إمام مسرحية "الزعيم" هناك لمدة 14 عاما.

وأكد على أن صاحب المسرح المنتج وليد صبري عرض عليه أن يقدم مسرحيته الجديدة هناك لموقع المسرح الاستراتيجي، فوافق.

وشدد النجم المصري على أن كل ما تردد حول أن اسم الزعيم كان مكتوبا على المسرح وتمت إزالته غير صحيح بالمرة، مشيرا إلى أن من لا يحب ويحترم عادل إمام فهو بالتالي لا يحترم مصر، لأنه رمز للبلد.

وأوضح أن علاقته بعادل إمام أصبحت طيبة للغاية وأصبحت تربطه به وبأسرته صداقة عائلية.

المصدر: قناة "ON E"