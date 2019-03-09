لأول مرة.. موسكو تستضيف معرضا للفنان الباكستاني المعروف رشيد أراين

تحتضن العاصمة الروسية موسكو أول معرض يقدم أعمال الفنان التشكيلي الباكستاني، رشيد أراين، والتي أبدعها على مدى 60 عاما.

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ويقام المعرض في متحف "كراج" للفن المعاصر، في الفترة ما بين 8 مارس الجاري و26 مايو المقبل.

وقال أحد المشرفين على إقامة المعرض ومدير متحف "وان آبي" الهولندي، نيك أبكنس، إن المعرض يسلط الضوء على النتاج الفني للفنان الباكستاني على مدى 60 عاما، ما يسمح بمتابعة تطور أفكاره وأشكال فنه في إبداعه طيلة عمره.

وينقسم المعرض إلى 6 أقسام، بدءا من قسم "الانطلاقة" الذي يعرض أعمالا مبكرة للفنان، أبدعها في مدينة كراتشي الباكستانية، وانتهاء بقسم "العودة إلى المنابع" الذي يجمع بين الألوان الجريئة للفنانيْن، بول سيزان (1839-1906) وماتيس (1869-1954) من جهة، والفن الزخرفي الشرقي من جهة أخرى.

وقال مدير متحف "كراج"، أنطون بيلوف، إن إقامة معرض الفنان الباكستاني تعد فرصة لإطلاع هواة الفن الروس على عوالم فنية أخرى، بما فيها رؤى شرقية للعالم تختلف عن الرؤى الغربية.

المصدر: تاس