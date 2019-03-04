إسرائيل تعلق بيع تذاكر مسابقة "يوروفيجن-2019"

أفادت القناة التاسعة للتلفزيون الإسرائيلي بأن الجهة المنظمة علقت بيع التذاكر لمسابقة "يوروفيجن-2019" الموسيقية التلفزيونية الأوروبية.

وقالت القناة التلفزيونية إن قرار تعليق بيع التذاكر اتخذته مؤسسة "Kan" الإسرائيلية للإذاعة الاجتماعية، والتي تولت مسؤولية إقامة المسابقة في تل أبيب، في الفترة ما بين 14 و18 مايو المقبل.

وانطلقت مبيعات التذاكر مساء 28 فبراير الماضي، واتضح بعد ساعة واحدة أن كل تذاكر الدور النهائي للمسابقة قد بيعت، فيما شكا كثير من الراغبين في زيارة المسابقة، من أوروبا وأستراليا وأمريكا، من صعوبة دخول الموقع الذي تولى بيع التذاكر.

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وقالت القناة التلفزيونية إن عروضا لبيع تذاكر الدور النهائي للمسابقة ظهرت في الوقت نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي، بسعر يزيد بمقدار 2.5 مرة عن السعر الرسمي الذي أقرته مؤسسة "Kan".

وقالت القناة إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، أصدر تعليمات باتخاذ إجراءات فورية تستهدف المضاربين.

يذكر أن المغنية الإسرائيلية، نيتا برزيلاي، فازت في 13 مايو عام 2018 بمسابقة "يوروفيجن-2018" في برشلونة، بعد تقديمها لأغنية "لعبة" (Toy). وتقضي قواعد المسابقة بأن ينظم البلد الذي فاز ممثله، دورة المسابقة في العام التالي.

المصدر: تاس