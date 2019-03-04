بالفيديو.. "شعبولا" يفتح النار على إعلاميين مصريين

يتمتع المطرب الشعبي المصري، شعبان عبد الرحيم، الشهير بـ "شعبولا"، بشعبية كبيرة في الأوساط الفنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وتتزامن أغانيه مع أحداث جسام، وتتبنى رسائل مجتمعية.

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ونشرت قناة صدى البلد على حسابها الرسمي على موقع يوتيوب، يوم الأحد 3 مارس الجاري، مقطع فيديو لـ "شعبولا"، يتضمن أغنيته الأخيرة التي يتابع فيها هجومه على الإعلاميين المصريين المقيمين في تركيا، محمد ناصر، ومعتز مطر، والدكتور حمزة زوبع الشهير بـ "زوبع"، ويتهمهم عبد الرحيم من خلال أغنيته بالخيانة والعمالة والعبودية للمادة (للدولار)، ويؤكد على فبركتهم للفيديوهات والأحاديث، ونشرهم لأخبار كاذبة من قنواتهم التي تبث من خارج مصر.

كما أشار "شعبولا" في أغنيته إلى أن هؤلاء المذيعين، الذين يسميهم بـ "المثليين الثلاثة"، لا يزال يحذوهم الأمل في أن يصدقهم الشعب المصري، بينما يحاولون بكل استطاعتهم استغلال الحوادث التي تقع في مصر لتحقيق مكاسب سياسية، وإثارة الجماهير، والتي كان آخرها حادثة القطار، التي استغلها هؤلاء لسكب البنزين على النار. لكن الشعب المصري، على حد تعبير عبد الرحيم، وجه سهام نقده اللاذع لهم على موقع فيسبوك، وأظهر معدنه النفيس في التبرع بالدم لضحايا الحادث.

وتابع المطرب الشعبي الشهير بأن المصريين كرهوا هؤلاء الإعلاميين، واتهم زعماء الدول التي يعيش فيها هؤلاء بالخيانة، وأكّد على أن مصر محفوظة من الله الذي يحفظ ويصون.

وكان "شعبولا" قد بدأ هجومه على هؤلاء الإعلاميين، في مايو 2018، حينما أطلق أغنيته "المثليين الثلاثة"، التي حصدت مشاهدات وأثارت الرأي العام المصري وقتها.

وقد ذاع صيت عبد الرحيم بأغنيته الشهيرة "أنا بكره إسرائيل" عام 2000، والتي حققت شهرة واسعة عربيا ومحليا، ليصبح أحد نجوم الفن والمجتمع المصري والعربي، وليدخل عالم السينما من أوسع أبوابه في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" (2001) من إخراج وتأليف داوود عبد السيد ومن بطولة خالد أبو النجا وهند صبري وصلاح عبدالله.

المصدر: يوتيوب