روسي يفوز بجائزة أفضل مصور في العالم!

فاز المصور الروسي، سيرغي شيرباكوف، من روسيا بجائزة مسابقة سوني العالمية للتصوير الضوئي، والتي تعد واحدة من أعرق جوائز التصوير من نوعها في العالم.

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واختارت لجنة تحكيم مسابقة "Sony World Photography Awards"، الفائز شيرباكوف من بين عشرات المصورين الذين يمثلون 62 بلدا. ويسعى منظمو هذه الجوائز لدعم المصورين المحليين من كل البلدان المشاركة في المسابقة، وتقديم أعمالهم الفنية للعالم من خلال معرض عالمي.

ومن المفترض أن تعرض أعمال شيرباكوف إلى جانب أعمال الفائزين الآخرين في معرض سيقام بلندن، من 18 أبريل حتى 6 مايو. كما ستصدر لجنة المسابقة العالمية كتالوجا فنيا يضم صور الفنانين الفائزين بجوائز هذا العام.

وبدأ سيرغي شيرباكوف بالتقاط الصور الفوتوغرافية منذ أن كان في المدرسة، ودرس الغرافيك (الرسم الكمبيوتري)، ويحترف الآن المونتاج الفني والتصوير الفوتوغرافي.

واختارت لجنة تحكيم المسابقة صورة فوتوغرافية من بين 8 صور التقطها شيرباكوف في أحد الشوارع الرئيسة القديمة لمدينة غدانسك.

المصدر: نوفوستي