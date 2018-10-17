الإعلان عن أفضل مصور للحياة البرية لعام 2018 (صور)

اختار متحف التاريخ الطبيعي البريطاني الفائزين، في واحدة من أكبر المسابقاة الدولية للتصوير، مصور العام للحياة البرية-2018.

وجلبت صورة القرود الذهبية التي التقطت في جبال تشينلينغ الصينية، الفوز للمصور الفوتوغرافي الهولندي، مارسيل فان أوستن، بجائزة مصور العام للحياة البرية.

Fantastic night at the Wildlife Photographer of the Year 2018 awards @NHM_London! This year's winning image of two stunning golden snub-nosed monkeys by Marsel van Oosten is simply wonderful. #WPY54pic.twitter.com/fB2b1h14dd — Josh Luke Davis (@JoshuaLukeDavis) 16 октября 2018 г.

ورصد المصور الهولندي حياة وعادات وطبائع هذا النوع من القرود النادرة الجميلة، ليلتقط صورة فريدة لها، يظهر فيها الشعر الذي يغطي جسدها ويبرز وجوهها الزرقاء المميزة.

Wildlife Photographer of the Year 2018: Lounging leopards and curious bears feature in Natural History Museum show https://t.co/dKLc1wwNTPpic.twitter.com/s54xO0g8ed — tweetonlondon (@tweetonlondon) 16 октября 2018 г.

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وقال رئيس لجنة تحكيم المسابقة، روز كيدز كوكس، إن صورة فان أوستن لا يمكن وصفها بالروعة فقط، لكنها تجذب انتباه المشاهد بشكل سلس وغريب في الوقت نفسه.

وقال كوكس: "عندما شاهدنا صور المتسابقين، عدنا مرارا وتكرارا لصورة القردة، فهي عادة تعيش على الأشجار، لكن مارسيل تمكن من اللحاق باللحظة التي نزلت فيها إلى الأرض، وصورها بحذر مستخدما فلاشا ناعما جدا لينير شعرها المذهل".

كما فاز بجائزة المصور الشاب لعام 2018 في هذه المسابقة، سكاي ميكر، البالغ من العمر 16 عاما من جنوب إفريقيا، بصورة لنمر نائم في محمية مشاتا في جمهورية بوتسوانا الإفريقية.

وتعد مسابقة مصور العام للحياة البرية إحدى المسابقات العريقة في عالم التصوير الفوتوغرافي. وتأسست عام 1964 من قبل متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

المصدر: لايف. رو