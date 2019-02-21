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ياسر العظمة "يتغنى" بعودته إلى سوريا

الثقافة والفن

ياسر العظمة
تويتر
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نشر الممثل السوري الشهير ياسر العظمة صورة له عقب عودته لسوريا بعد سنوات قضاها بين مصر والإمارات وسط أنباء عن اعتزامه إطلاق موسم جديد من مسلسل مرايا الشهير بعد توقف دام لسنوات.

ونشر الحساب الرسمي لياسر العظمة من بيته في بلدة بلودان في ريف دمشق "اليوم من قرية بلودان الهادئة لكم كل التحية". 

وتفاعل متابعو موقع التواصل الاجتماعي مع صورة العظمة، حيث عبرت غالبية التعليقات عن اعتزازها بما قدمه للفن والدراما وانتقاداته الساخرة.

وتنوعت كلمات الوصف والإطراء التي طالت العظمة من قبل رواد الفيسبوك في سوريا والدول العربية والمهجر والتي عكست مشاعرهم تجاهه.

وكان الفنان السوري الكبير ياسر العظمة قد وصل الجمعة 15 شباط العاصمة السورية دمشق قادما من مطار الشارقة في الإمارات.

وذكرت مصادر إعلامية سورية، أن العظمة عاد إلى دمشق من أجل إكمال المشاورات لتصوير جزء جديد من المسلسل الشهير مرايا.

المصدر: RT

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