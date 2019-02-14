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فنان فضل العمل في وطنه على زيارة الدول الأجنبية

الثقافة والفن

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يجذب فن رسامي الدول الإسلامية الكثيرين من هواة الفنون الجميلة. والرسام الطاجيكستاني ظهور حبيب الله هو أحد هؤلاء الفنانين البارزين،

 الذي جسد في أعماله صور آسيا الوسطى بروعة جبالها وعراقة تقاليدها.

ولا يكتمل الحديث عن فن آسيا الوسطى إذا لم نذكر اسم هذا الفنان الطاجيكستاني، الذي رفض حتى زيارة المعارض الفنية في الخارج، وفضل العمل في الزوايا البعيدة من وطنه الأم، وتمكن من زيارة كل مناطق من طاجكستان ليجسدها في أعماله الفنية. 

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