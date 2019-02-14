روسيا بصدد تحقيق برنامج إنشاء قاعات موسيقية افتراضية

جاء على الموقع الرسمي للحكومة الروسية أن برنامج "الثقافة في الأعوام 2019–2024" الذي بدأت الحكومة الروسية في تنفيذه يقضي بإنشاء 500 قاعة موسيقية افتراضية.

كما يقضي البرنامج بإنشاء نحو 450 دليلا رقميا "مولتيميديا"، يتضمن مختلف المعارض والمتاحف الروسية القومية، باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي، حتى عام 2024.

أما المكتبة الإلكترونية الروسية القومية، فتضمّ بحسب الموقع الإلكتروني نحو 48 ألف كتاب رقمي.

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ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة جميع برامج المشروع الروسي القومي "الثقافة في الأعوام 2019-2024" مبلغا قدره 113.455 مليار روبل (ما يعادل نحو 1.75 مليار دولار).

وقد تولّت نائبة رئيس الحكومة الروسية، أولغا غولوديتس، الإشراف على المشروع، بينما سوف يديره وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكى شخصيا.

وجاء على موقع الحكومة الروسية أن رقمنة المشاريع الثقافية ستضمن تطبيقا واسع النطاق للتكنولوجيات الرقمية في قطاع الثقافة الروسية.

المصدر: تاس