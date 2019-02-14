 
مباشر

روسيا بصدد تحقيق برنامج إنشاء قاعات موسيقية افتراضية

الثقافة والفن

روسيا بصدد تحقيق برنامج إنشاء قاعات موسيقية افتراضية
Twitter.com
قاعة موسيقية في حي زارادي" بموسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lg68

جاء على الموقع الرسمي للحكومة الروسية أن برنامج "الثقافة في الأعوام 2019–2024" الذي بدأت الحكومة الروسية في تنفيذه يقضي بإنشاء 500 قاعة موسيقية افتراضية.

كما يقضي البرنامج بإنشاء نحو 450 دليلا رقميا "مولتيميديا"، يتضمن مختلف المعارض والمتاحف الروسية القومية، باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي، حتى عام 2024.

أما المكتبة الإلكترونية الروسية القومية، فتضمّ بحسب الموقع الإلكتروني نحو 48 ألف كتاب رقمي.

إقرأ المزيد
عربي في حفل سيمفوني! لماذا؟

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة جميع برامج المشروع الروسي القومي "الثقافة في الأعوام 2019-2024" مبلغا قدره 113.455 مليار روبل (ما يعادل نحو 1.75 مليار دولار).

وقد تولّت نائبة رئيس الحكومة الروسية، أولغا غولوديتس، الإشراف على المشروع، بينما سوف يديره وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكى شخصيا.

وجاء على موقع الحكومة الروسية أن رقمنة المشاريع الثقافية ستضمن تطبيقا واسع النطاق للتكنولوجيات الرقمية في قطاع الثقافة الروسية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد..روسيا تدرس فصل الإنترنت! هل الشبكات الوطنية هي البديل؟