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تعرّف على "Corolla" الجديدة كليا من "تويوتا"

عالم السيارات

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استعرضت شركة تويوتا نموذجها الجديد من سيارات "Corolla" المخصصة للسوق الآسيوية والروسية.

وبنيت هذه السيارة على منصات "TNGA"، وحملت تغييرات جذرية من حيث التصميم مقارنة بسيارات "Corolla" التي طرحت في الأعوام الثلاثة الفائتة، واختلف فيها شكل الواجهتين الأمامية والخلفية، وشكل المصابيح التي أصبحت أكثر انسيابية وزودت بتقنيات "LED".

أما من الداخل، فأتت هذه السيارة بواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات في المنتصف، وشاشة 7 بوصات أمام السائق، ومقود مزود بأزرار للتحكم بأنظمة المولتيميديا والرد على الهاتف عبر البلوتوث.

vesti.ru

وزودت "Corolla" الجديدة بأنظمة الضبط الأوتوماتيكي للمسار، وكاميرات أمامية وخلفية، ومحرك 1.6 لتر بعزم 122 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: فيستي

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